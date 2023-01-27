الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان لدى طهران

أبوظبي (وام)

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، وأسفر عن سقوط قتيل وجرحى من طاقم السفارة، مشددة على واجب حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق، ولذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الشرطة الإيرانية أمس، مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين بعد أن فتح مسلح النار على سفارة أذربيجان في إيران، في هجوم وصفته باكو بأنه «عمل إرهابي».

وقالت وزارة الخارجية في أذربيجان «المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنيكوف».

وأعلنت أذربيجان إخلاء سفارتها في طهران، حسبما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده لوسائل إعلام محلية.

على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة الأذربيجانية، أقال مدير الأمن الإيراني العام أحمد رضا رادان، مدير أمن طهران حسين رحيمي، حسبما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنه مسلح تسلل إلى نقطة حراسة ودخل مبنى السفارة وأطلق النار عبر أحد الأبواب.

وأدان متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، «بشدة» الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة الأذربيجانية في طهران.

وقدم كنعاني تعازيه لأذربيجان شعباً وحكومة في مقتل مسؤول أمن السفارة.

وقالت الشرطة في طهران، إنها ألقت القبض على مشتبه به وتحقق في الدافع وراء الهجوم، فيما أكد رئيس محكمة جنايات طهران القاضي محمد شهرياري القول إن دوافع منفذ الهجوم شخصية.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف أمس إن الهجوم «عمل إرهابي» وطالب بعقاب سريع.

وكتب علييف على تويتر «أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان بطهران».

وعبرت كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا عن إدانتها واستنكارها للهجوم المسلح، داعية الى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية، وأعربت عن تضامنها مع أذربيجان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.