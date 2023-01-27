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السيسي يبحث تعزيز العلاقات مع أذربيجان

السيسي يصل إلى باكو عاصمة أذربيجان
27 يناير 2023 22:20

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية يبحث خلال تعزيز العلاقات بين البلدين.
وكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بعد ظهر اليوم إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين".
وأضاف المتحدث أن الزيارة "ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف".
وأضاف المتحدث أن هذه اللقاءات تهدف لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وأذربيجان، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج) الحكومية أنه كان في استقبال الرئيس المصري على أرض المطار يعقوب أيوبوف النائب الأول لرئيس الوزراء، وفارض رضايف نائب وزير الخارجية وغيرهما من كبار المسؤولين.

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