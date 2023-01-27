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نواب يؤيدون قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

مؤتمر صحفي للنواب اللبنانيين
27 يناير 2023 22:02

أعلن عشرات النواب البرلمانيين في لبنان، اليوم الجمعة، تأييدهم لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 ودعوا إلى محاسبة المدعي العام على الإجراءات التي اتخذها ضد القاضي والتحقيق الذي يجريه.

وعقد 42 نائباً، اجتماعاً موسعاً في المجلس النيابي، اليوم، ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بيانا بعنوان "نداء 27 يناير 2023، موجه من المجلس النيابي"، ووقعوا عليه.

واستأنف القاضي طارق البيطار، الاثنين، تحقيقه في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا بعد توقف دام 13 شهرا بسبب جدل قانوني وضغط سياسي.

ووجه البيطار اتهامات لمسؤولين كبار منهم أمنيون وسياسيون وقضاة بما في ذلك المدعي العام غسان عويدات.

ورغم استبعاده من القضية من قبل بسبب تضارب المصالح، وجه عويدات اتهامات للبيطار بسوء إدارة التحقيق وأفرج عن آخر سبعة عشر معتقلا كانوا محتجزين قيد التحقيق.

وتمثل مجموعة النواب الداعمة للقاضي طارق البيطار أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 عضوا، وتضم نوابا مستقلين تدعمهم جماعات المجتمع المدني وأحزاب لبنانية.

وقال النواب، في بيان، إنه يجب محاسبة عويدات فورا على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها وعلى تدخله المباشر وعلى الإفراج عن المعتقلين دون أن تكون له صلاحية ذلك.

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المصدر: وكالات
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