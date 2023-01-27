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فرنسا تردّ على تصريحات بوتين في ذكرى المحرقة

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مؤتمر صحفي في بوخارست
27 يناير 2023 21:33

ردّت فرنسا، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "النازيين الجدد في أوكرانيا"، بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المحرقة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في مؤتمر صحفي في العاصمة الرومانية بوخارست، خلال إحياء ذكرى "هذه الأحداث المأسوية"، "أودّ... أن أعبّر عن تمسّكنا بما لا ننساه أبداً. حتى لا ننسى، هذا يجب ألا يبدأ مرّة أخرى".

وأضافت "لكنّني أود أن أقول، بعدما قرأت بعض التصريحات الآتية من موسكو، كم هي مروّعة وصادمة. إنه استفزاز جائر في مثل هذا اليوم".

كانت الوزيرة الفرنسية تردّ على بيان صدر في وقت سابق عن الرئاسة الروسية.

وقال بوتين "يؤدي نسيان دروس التاريخ إلى تكرار المآسي الرهيبة"، مضيفاً "تؤكّد ذلك الجرائم بحق مدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظّمها نازيون جدد في أوكرانيا".

وندّد بوتين مراراً بما قال إنه "إبادة" سكان ناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.

وغداة زيارة إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، وصلت كولونا، اليوم الجمعة، إلى رومانيا، الدولة المجاورة لأوكرانيا حيث يواصل حلف شمال الأطلسي تعزيز وجوده منذ الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية "التصميم" على دعم كييف "ما دام ذلك ضرورياً".

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المصدر: وكالات
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