روسيا تطرد سفيرة لاتفيا

طلبت روسيا، اليوم الجمعة، من سفيرة لاتفيا في موسكو مغادرة أراضيها "في غضون أسبوعين".
يأتي هذا القرار بعد أربعة أيام من أمر مماثل أصدرته الحكومة اللاتفية بحقّ السفير الروسي في العاصمة ريغا بسبب توترات بين البلدين على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "تلقّت سفيرة لاتفيا (ماريس) ريكستينس أمراً بمغادرة روسيا الاتّحادية في غضون أسبوعين"، معربة عن أسفها "لمشاعر العداء التامّ لروسيا" من جانب ريغا التي "تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي".
وأضافت الوزارة أنها استدعت القائم بأعمال لاتفيا للاحتجاج على قرار بلاده تخفيض مستوى العلاقات مع روسيا.
وقالت لاتفيا إنها اتخذت قرار طرد السفير الروسي تضامنا مع إستونيا بعدما أمرت تالين المبعوث الروسي بمغادرة البلاد.