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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع فوق مقره
27 يناير 2023 20:26

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الأزمة في أوكرانيا، فيما يحضّر التكتل إجراءات جديدة ضد موسكو.

وشددت العقوبات إلى حد كبير بعد بدء الأزمة الحالية في لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الأزمة شملت استهداف صادرات روسيا الرئيسة من النفط وقطع بنوكها عن نظام "سويفت" العالمي لتحويل الأموال واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.

وسعت بعض دول أوروبا الشرقية هذه المرة إلى تمديد العقوبات لمدة عام لفرض الإجراء لفترة أطول، لكنها لم تنجح. وتقرر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع العقوبات.

تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات. لكن تزداد صعوبة التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء، وفق مسؤولين أوروبيين.

ودعت أوكرانيا إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة الصواريخ الروسية وقطاع الطاقة النووية.

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المصدر: وكالات
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