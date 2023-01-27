سجن مراهق نشر تسجيلات متطرفة تؤيد القتل على الهوية

حكم القضاء البريطاني، اليوم الجمعة، على مراهق بالسجن لأكثر من 11 عاما على خلفية أشرطة فيديو تشجع على أعمال عنف عنصرية نُسبت إلى عمليتي قتل جماعيتين في الولايات المتحدة. وصف القاضي باتريك فيلد، لدى تلاوة الحكم، دانيال هاريس (19 عاما) بأنه "خطير جدا" ومروج "دعاية لعقيدة يمينية متطرفة". وخاطب فيلد هاريس قائلا "كنتَ على تواصل وثيق مع متطرفين آخرين من اليمين على الإنترنت، وليس هناك أدنى شك بأنكم تشاركتم أفكارا". ودين هاريس في ديسمبر بخمس تهم تتعلق بالتشجيع على الإرهاب وتهمة واحدة تتعلق بحيازة مواد لأهداف إرهابية لمحاولة تصنيع سلاح مستخدما طابعة ثلاثية الأبعاد. والشاب من منطقة ديربيشير بوسط إنجلترا وبدأ بنشر فيديوهات على الإنترنت عندما كان في السابعة عشرة على مدى أكثر من عام. وتشارك تسجيلاته بيتون جيندورن المنادي بتفوق العرق الأبيض والذي قتل عشرة أشخاص من أصول أفريقية في مدينة بافالو بولاية نيويورك الأميركية في مايو 2022. وكشف المدعون عن رابط بين تسجيلات المراهق البريطاني هاريس وأندرسون لي ألدريتش، المشتبه فيه الوحيد في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينغز الأميركية في نوفمبر 2022. وقالت الشرطة إن المشتبه به استخدم أحد فيديوهات هاريس على موقعه الإلكتروني. يشيد تسجيل آخر، نشره المراهق البريطاني، بقاتل النائبة البريطانية جو كوكس في 2016، المنادي بتفوق العرق الأبيض. اعتقلت شرطة مكافحة الشغب هاريس في منزله في بلدة "غلوسوب" في مايو العام الماضي، بعد يومين على الهجوم في متجر في بافالو. وهاريس من أصحاب السوابق ودين بإلحاق أضرار بنصب تكريمي لجورج فلويد، الأميركي من أصول أفريقية الذي قضى اختناقا بعد أن ضغط شرطي على رقبته بركبته في 2020 ما أثار احتجاجات على مستوى الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة متطرف يميني يحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك العراق.. جرحى خلال احتجاج على إحراق مصحف في السويد

المصدر: آ ف ب