السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين توجّه اتهامات إلى الولايات المتحدة

مقر منظمة التجارة العالمية
27 يناير 2023 19:16

وجهت الصين، اتهامات للولايات المتحدة خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة.

وانتقدت بكين بشدة منافستها التجارية في الاجتماع، واصفة واشنطن بأنها "متنمرة" و"منتهكة للقواعد".

وتحدث لي تشنغ قانغ السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.

وقال لي وفقا لنسخة من خطابه حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء "هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد".

وجهت الصين، اتهاما للولايات المتحدة خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة.

وانتقدت بكين بشدة منافستها التجارية في الاجتماع، واصفة واشنطن بأنها "متنمرة" و"منتهكة للقواعد".

وتحدث لي تشنغ قانغ السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.

وقال لي وفقا لنسخة من خطابه حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء "هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد".

أخبار ذات صلة
الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات والانتقادات
أميركا تحظر استخدام عقار مضاد لكورونا
المصدر: رويترز
منظمة التجارة العالمية
الصين
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©