الصين توجّه اتهامات إلى الولايات المتحدة

وجهت الصين، اتهامات للولايات المتحدة خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة.
وانتقدت بكين بشدة منافستها التجارية في الاجتماع، واصفة واشنطن بأنها "متنمرة" و"منتهكة للقواعد".
وتحدث لي تشنغ قانغ السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.
وقال لي وفقا لنسخة من خطابه حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء "هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد".
وجهت الصين، اتهاما للولايات المتحدة خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة.
وانتقدت بكين بشدة منافستها التجارية في الاجتماع، واصفة واشنطن بأنها "متنمرة" و"منتهكة للقواعد".
وتحدث لي تشنغ قانغ السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.
وقال لي وفقا لنسخة من خطابه حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء "هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد".