السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

معارك "شرسة" حول مدينة في شرق أوكرانيا

دبابة أوكرانية تطلق قذائف قرب مدينة بخموت
27 يناير 2023 18:25

أعلنت كلّ من كييف وموسكو أن معركة "شرسة" تهزّ مدينة "فوغليدار" التي يحاول الأوكرانيون منع القوات الروسية من السيطرة عليها.

وأكّد دينيس بوشيلين المسؤول المحلي الروسي في منطقة دونيتسك أنه "يتوقع وصول أنباء جيدة" من مدينة فوغليدار.

وقال لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء "إن تطويق المدينة وتحريرها المقبل سيحلان بعض الأمور"، مؤكدًا أن الانتصار قد يسمح "بتغيير ميزان القوى على الجبهة" من خلال فتح الطريق أمام هجوم على بلدات بوكروفسك وكوراخوفي.

وقال مستشاره إيان غاجين الجمعة لوكالة "تاس" للأنباء إن "معارك جدية وعنيفة" جارية وإن القوات الروسية "موجودة في الجنوب الشرقي وفي شرق المدينة".

من جهته، أكّد سيرغي تشيريفاتي الناطق باسم الجيش الأوكراني في الشرق حدوث "معارك شرسة".

وقال لقناة تلفزيونية "الروس يحاولون بالفعل تحقيق النجاح في هذا القطاع".

أعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع أن الجيش الروسي كثّف هجماته في الشرق خصوصًا في فوغليدار وبخموت.

وسيطرت القوات الروسية مؤخرًا على مدينة سوليدار، شمالي بخموت.

أخبار ذات صلة
خبراء: «هجوم الربيع» يفتح شهية كييف للدبابات لكنها «لا تكفي»
أوكرانيا تترقب هجوماً روسياً واسعاً
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
معارك
أوكرانيا
فوغليدار
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©