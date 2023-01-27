معارك "شرسة" حول مدينة في شرق أوكرانيا

أعلنت كلّ من كييف وموسكو أن معركة "شرسة" تهزّ مدينة "فوغليدار" التي يحاول الأوكرانيون منع القوات الروسية من السيطرة عليها.
وأكّد دينيس بوشيلين المسؤول المحلي الروسي في منطقة دونيتسك أنه "يتوقع وصول أنباء جيدة" من مدينة فوغليدار.
وقال لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء "إن تطويق المدينة وتحريرها المقبل سيحلان بعض الأمور"، مؤكدًا أن الانتصار قد يسمح "بتغيير ميزان القوى على الجبهة" من خلال فتح الطريق أمام هجوم على بلدات بوكروفسك وكوراخوفي.
وقال مستشاره إيان غاجين الجمعة لوكالة "تاس" للأنباء إن "معارك جدية وعنيفة" جارية وإن القوات الروسية "موجودة في الجنوب الشرقي وفي شرق المدينة".
من جهته، أكّد سيرغي تشيريفاتي الناطق باسم الجيش الأوكراني في الشرق حدوث "معارك شرسة".
وقال لقناة تلفزيونية "الروس يحاولون بالفعل تحقيق النجاح في هذا القطاع".
أعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع أن الجيش الروسي كثّف هجماته في الشرق خصوصًا في فوغليدار وبخموت.
وسيطرت القوات الروسية مؤخرًا على مدينة سوليدار، شمالي بخموت.