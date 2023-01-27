موسكو تطلب توضيحاً إثر تصريح عن "حرب ضد روسيا"

دبابة ليوبارد الألمانية التي وافقت برلين على إرسالها إلى أوكرانيا
27 يناير 2023 18:14
طلبت موسكو، اليوم الجمعة، من برلين تقديم توضيحات بعد تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "حرب ضد روسيا".
وطالبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بتوضيح من السفير الألماني في موسكو عن التصريحات "المتناقضة" الصادرة عن برلين.
فمن ناحية، أعلنت ألمانيا أنها ليست طرفا في الصراع في أوكرانيا. ولكن، من ناحية أخرى، قالت بيربوك إن دول أوروبا "تخوض حربا ضد روسيا".
وكتبت زاخاروفا، عبر تطبيق تلغرام "هل يدركون ما يتحدثون عنه"؟
كانت بيربوك، دعت أمام مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورج الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى الترابط بين الحلفاء الغربيين، قائلة "نحن نخوض حربا ضد روسيا، وليس ضد بعضنا بعضاً".
وعادة ما تؤكد الحكومة الألمانية على أنها ليست طرفا في الأزمة الدائرة في أوكرانيا. وأجاب المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء أمس الأول الأربعاء، على سؤال عبر القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" عما إذا كانت ألمانيا وحلفاؤها يشاركون في "الحرب" بالدبابات التي ترسلها: "لا، قطعا لا".
وأوضحت وزارة الخارجية في برلين، عقب تصريحات بيربوك، أن ألمانيا "ليست طرفا في الصراع".
وتعهدت ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد 2" القتالية الرئيسة إلى أوكرانيا.