السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موسكو تطلب توضيحاً إثر تصريح عن "حرب ضد روسيا"

دبابة ليوبارد الألمانية التي وافقت برلين على إرسالها إلى أوكرانيا
27 يناير 2023 18:14

طلبت موسكو، اليوم الجمعة، من برلين تقديم توضيحات بعد تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "حرب ضد روسيا".

وطالبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بتوضيح من السفير الألماني في موسكو عن التصريحات "المتناقضة" الصادرة عن برلين.

فمن ناحية، أعلنت ألمانيا أنها ليست طرفا في الصراع في أوكرانيا. ولكن، من ناحية أخرى، قالت بيربوك إن دول أوروبا "تخوض حربا ضد روسيا".

وكتبت زاخاروفا، عبر تطبيق تلغرام "هل يدركون ما يتحدثون عنه"؟

كانت بيربوك، دعت أمام مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورج الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى الترابط بين الحلفاء الغربيين، قائلة "نحن نخوض حربا ضد روسيا، وليس ضد بعضنا بعضاً".

وعادة ما تؤكد الحكومة الألمانية على أنها ليست طرفا في الأزمة الدائرة في أوكرانيا. وأجاب المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء أمس الأول الأربعاء، على سؤال عبر القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" عما إذا كانت ألمانيا وحلفاؤها يشاركون في "الحرب" بالدبابات التي ترسلها: "لا، قطعا لا".

وأوضحت وزارة الخارجية في برلين، عقب تصريحات بيربوك، أن ألمانيا "ليست طرفا في الصراع".

وتعهدت ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد 2" القتالية الرئيسة إلى أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©