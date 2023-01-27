السبت 28 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

متطرف يميني يحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

الشرطة تطوق مكان المظاهرة في كوبنهاجن
27 يناير 2023 17:47

أحرق سياسي دنمركي-سويدي ينتمي لتيار اليمين المتطرف، اليوم الجمعة، نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأعلن أنه يعتزم إحراق نسخة أخرى أمام سفارة تركيا.
وانتشرت قوة من الشرطة أمام الأماكن المعنية.
وأكد المتطرف أنه سيواصل تظاهراته "كل أسبوع" حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
كان السياسي نفسه نظم مظاهرة تخللها حرق نسخة من المصحف الشريف، الأسبوع الماضي، بالقرب من السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقد اجتذبت تلك الخطوة إدانة دولية شديدة من قبل الدول والمنظمات.
وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي في مايو الماضي. ويحتاج ذلك إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الحلف ومن بينها تركيا.

أخبار ذات صلة
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
سجن مراهق نشر تسجيلات متطرفة تؤيد القتل على الهوية
المصدر: رويترز
الدنمارك
القرآن الكريم
المصحف الشريف
اليمين المتطرف
آخر الأخبار
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
الرياضي
السيتي يزيح أرسنال ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد
اليوم 02:27
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
الرياضي
«العلم المحايد» يفتح باب مشاركة «الروس» في أولمبياد 2024
اليوم 01:45
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
الرياضي
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال
اليوم 01:37
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
اليوم 01:26
أميرة الغوابي
عربي ودولي
لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
اليوم 00:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©