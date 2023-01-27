متطرف يميني يحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
الشرطة تطوق مكان المظاهرة في كوبنهاجن
27 يناير 2023 17:47
أحرق سياسي دنمركي-سويدي ينتمي لتيار اليمين المتطرف، اليوم الجمعة، نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وأعلن أنه يعتزم إحراق نسخة أخرى أمام سفارة تركيا. وانتشرت قوة من الشرطة أمام الأماكن المعنية. وأكد المتطرف أنه سيواصل تظاهراته "كل أسبوع" حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. كان السياسي نفسه نظم مظاهرة تخللها حرق نسخة من المصحف الشريف، الأسبوع الماضي، بالقرب من السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقد اجتذبت تلك الخطوة إدانة دولية شديدة من قبل الدول والمنظمات. وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي في مايو الماضي. ويحتاج ذلك إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الحلف ومن بينها تركيا.