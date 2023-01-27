روسيا تردّ على محاولة استبعادها من الرياضة الدولية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
27 يناير 2023 17:32
ردّت موسكو، اليوم الجمعة، على محاولات أوكرانيا وبعض الدول إبعاد الرياضيين الروس من المنافسات الرياضية الدولية.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن أي محاولة لاستبعاد موسكو من الرياضة الدولية بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "محكوم عليها بالفشل".
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانيا الحالية في فبراير من العام الماضي، أوقفت بعض الاتحادات الرياضية الدولية الفرق أو الرياضيين الروس .
وقالت كييف، في وقت سابق اليوم، إن أوكرانيا لن تستبعد مقاطعة الألعاب الأولمبية في حال سمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة في أولمبياد باريس 2024.
كانت آن هيدالغو رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية باريس، التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024، أعلنت، أمس الخميس، أنها تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس، في حين أعربت الحكومة البريطانية عن معارضتها لهذا القرار.