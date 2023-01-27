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ألمانيا: إضراب عمالي يتسبب بإلغاء الرحلات في مطار دوسلدورف

ألمانيا: إضراب عمالي يتسبب بإلغاء الرحلات في مطار دوسلدورف
27 يناير 2023 16:47

 أكد المتحدث باسم نقابة العاملين في قطاع الخدمات بألمانيا "فيردي" بدء إضراب لمدة يوم في مطار دوسلدورف الألماني في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. ودعت النقابة 700 من موظفي شركة "أفيابارتنر" للخدمات الأرضية للمشاركة في الإضراب الذي بدأ في الساعة 3:30 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن ينتهي في الساعة 0:30 صباح غد السبت.

وقال متحدث باسم النقابة إنه تم بالفعل إلغاء نصف جميع الرحلات الجوية في المطار إلى جانب إرجاءات في الرحلات. وبحسب بيانات المطار، كان من المخطط في الأساس تسيير 290 رحلة جوية اليوم الجمعة. وقال المتحدث باسم المطار ماركوس شاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم إن 101 رحلة - أي حوالي ثلث الرحلات - تم إلغاؤها، وأضاف: "ومع ذلك فإن الوضع في المطار هادئ ومريح، نظرا لأن شركات الطيران أبلغت ركابها مسبقا عن عروض الإلغاء والاستبدال".

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وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب حوالي 90% في الصباح، بحسب فيردي. وقال المتحدث باسم فيردي: "المشاركة جيدة للغاية، والتأثيرات حدثت كما كان مخططا لها". وقال المتحدث باسم فيردي إن شركة "أفيابارتنر" لها حصة سوقية تبلغ حوالي 75% في مطار دوسلدورف، وعادة ما يصل إجمالي الموظفين إلى 350 موظفا في الخدمة يوم الجمعة.

ويعتبر مطار دوسلدورف هو الأكبر في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، وثالث أكبر مطار في ألمانيا من حيث عدد الركاب. ويأتي الإضراب على خلفية عقد جديد لمناولة الخدمات، لم تفز فيه "فيابارتنر". ووفقا لفيردي، أصبح هناك 700 وظيفة معرضة للخطر. وترفض الشركة الآن خطة رعاية مع تعويضات نهاية الخدمة للعمال المهددين بفقدان وظائفهم.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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