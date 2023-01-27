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بولندا تعلن عزمها إرسال 60 دبابة إلى أوكرانيا

بولندا تعلن عزمها إرسال 60 دبابة إلى أوكرانيا
27 يناير 2023 16:37

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مقابلة مع التلفزيون الكندي أمس الخميس إن بولندا سترسل 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا إلى جانب 14 دبابة ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2 تعهدت بالفعل بإرسالها.
وضغطت وارسو، التي نصبت نفسها واحدة من أقوى حلفاء كييف، بشدة على ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى باتخاذ إجراء مماثل، وهو مطلب وافقت عليه برلين يوم الأربعاء.
وقال مورافيتسكي لقناة (سي.تي.في) الإخبارية "أرسلت بولندا 250 دبابة (إلى أوكرانيا) قبل نصف عام أو أكثر من ذلك لتصبح أول دولة تتخذ هذه الخطوة".
وأضاف "نستعد في الوقت الحالي لإرسال 60 من دباباتنا الحديثة، 30 منها من طراز بي.تي-91. وعلى رأس هذه الدبابات، سنرسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 من مخزوننا".
وتعد دبابات بي.تي-91 من الدبابات القتالية بولندية الصنع وبدأ العمل بها في تسعينيات القرن الماضي.
وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالشكر إلى بولندا لقرارها تزويد بلاده بدبابات إضافية.

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المصدر: رويترز
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