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جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا

جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
27 يناير 2023 15:40

أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار غاز وقع داخل مبنى سكني من ثلاثة طوابق في مدينة كاتوفيتسه، التي تقع بمنطقة شيليزيا العليا التاريخية جنوبي بولندا. وقال متحدث باسم دائرة الإطفاء المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، تم إنقاذهم، أو غادروا المبنى بأنفسهم، مضيفا أنهم يتلقون العلاج الطبي.

ويشتبه عمال الإنقاذ في أن هناك شخصا آخر تحت أنقاض المبنى المنهار، وما زالت جهود الإنقاذ مستمرة. ووقع الحادث في الساعة 0830 صباحا (0730 بالتوقيت المحلي) اليوم الجمعة.

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وذكرت دائرة الإطفاء أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى في وقت الانفجار. وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "تي في إن 24" مبنى يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وقد لحق الدمار بواجهته ومقدمته تماما. وطلبت دائرة الإطفاء مساعدة فريق بحث من بلدة جاستشاومبيز- دروي.

المصدر: د ب أ
بولندا
انفجار
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