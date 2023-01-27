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أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا يبحثون عن فرصة

أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا يبحثون عن فرصة
27 يناير 2023 15:14

 يريد حوالي 3.1 مليون عاطل عن العمل في ألمانيا الحصول على فرصة عمل. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الجمعة أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عاما غير متاحين لسوق العمل لأسباب مختلفة.

وأشار المكتب إليهم باسم "الاحتياطيات الخفية"، موضحا أنهم يشكلون حوالي 17% من إجمالي العاطلين عن العمل في ألمانيا. وبحسب بيانات المكتب، فإن البعض منهم غير متاح للعمل في الوقت الراهن لأنهم يتعين عليهم رعاية أقارب على سبيل المثال، أو لأنهم لا يبحثون بنشاط عن عمل على الإطلاق لأنهم يعتقدون أنهم لن يتمكنوا من العثور على وظيفة مناسبة.

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ووفقا لتحليل مسح مصغر لعام 2021، يصنف المكتب ما يقرب من 1.4 مليون شخص ضمن هاتين المجموعتين، بزيادة قدرها 500 ألف فرد مقارنة بعام 2019. وعزا المكتب هذه الزيادة جزئيا إلى عواقب جائحة كورونا، وكذلك إلى تغيير في طريقة المسح، حسبما أوضح أحد خبراء المكتب. وأشار المكتب إلى أن هناك أيضا مجموعة ثالثة من الأشخاص البعيدين بشكل خاص عن سوق العمل - وهم لا يبحثون عن فرصة عمل أو غير متاحين للعمل - لكنهم أعربوا عن رغبة عامة في العمل خلال المسح. ويشكل هؤلاء حوالي 1.8 مليون شخص، ولم يكن يتم إدراجهم سابقا في قائمة "الاحتياطيات الخفية" في ألمانيا.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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