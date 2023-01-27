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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير هزّ وسط نيجيريا

قوات أمنية في نيجيريا ( أرشيفية)
27 يناير 2023 14:56

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء تفجير استهدف مجموعة من الرعاة في وسط نيجيريا إلى 40 شخصا، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية، بعدما أشارت حصيلة سابقة إلى سقوط 27 قتيلا.

ووقع الانفجار الأربعاء في قرية روكوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي نصراوة وبنويه، وهي منطقة تشهد أعمال عنف.
وقال حاكم نصراوة عبد الله سولي للصحافيين الخميس "بات لدينا حاليا نحو 40 قتيلا".

 

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المصدر: وكالات
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