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أميركا تحظر استخدام عقار مضاد لكورونا

جرعة من لقاح "أسترازينيكا"
27 يناير 2023 10:51

ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان، أن العقار الذي يعتمد على الأجسام المضادة الذي طورته شركة أسترازينيكا لم يعد مصرحا باستخدامه في البلاد، وأنه من غير المحتمل أن يكون فعالا ضد سلالات الفيروس الجديدة السائدة الآن في شتى أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم التصريح باستخدام عقار "إيفوشيلد" الذي أنتجته أسترازينيكا في ديسمبر 2021 كي يمنع حالات العدوى بكوفيد- 19 بين الأشخاص المعرضين لخطر كبير، لكنه صار أقل تأثيرا أمام تحورات الفيروس. وفي هذه المرحلة، تستجيب أقل من 10 % من السلالات المنتشرة حاليا في الولايات المتحدة للعلاج بعقار "إيفوشيلد"، حسبما أفاد البيان .

وحذرت الوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري من أن "إيفوشيلد" من غير المحتمل أن يتصدى لسلالة "إكس بي بي1.5." التي تنتشر بسرعة، وتسببت في نحو نصف حالات كوفيد- 19 في البلاد، إلا أن العقار ما زال مطروحا في السوق إلى الآن.

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المصدر: د ب أ
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