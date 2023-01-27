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ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل

ماكرون
27 يناير 2023 09:23

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه الخميس نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "دعم فرنسا" بعد الهجمات على مقار السلطة في برازيليا.

وكتب ماكرون على تويتر "خلال لقائنا، كررت للرئيس لولا دعم فرنسا بعد الهجمات على الديموقراطية البرازيلية"، مضيفا "أكدنا مجددا تصميمنا على العمل من أجل المناخ والتنوع البيولوجي وغاباتنا ومكافحة الجوع. سنواجه هذه التحديات".

في 8 يناير، بعد أسبوع على تنصيب لولا، أقدم أكثر من 4000، على اقتحام مقار الكونجرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في برازيليا.

وعلى أثر ذلك أقال لولا عددا من العسكريين بمن فيهم قائد جيش البر خوليو سيزار دي أرودا.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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لولا دا سيلفا
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