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تونس تشهد دورة ثانية من الانتخابات النيابية

من العاصمة التونسية
27 يناير 2023 08:54

تشهد تونس الأحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية دعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها .

يتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية.

وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدود للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

نُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 ديسمبر الفائت، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ ثورة 2011.

ويقدّر الخبراء أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جدا، كما كانت عليه في الدورة الأولى.

 

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المصدر: وكالات
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