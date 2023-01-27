واشنطن تغلق مجموعة رئيسية للقرصنة وبرامج الفدية على الإنترنت
المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي (يمين) ونائبة المدعي العام ليزا موناكو (يسار) خلال المؤتمر الصحفي
27 يناير 2023 10:06
أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس أنها تمكنت من إغلاق مجموعة للقرصنة ابتزت أكثر من 1,500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن السلطات الأميركية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع "هايف" (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريباً.
وأدّى اختراق الموقع الى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل الى 130 مليون دولار بعد تجميد "هايف" لأنظمتها الالكترونية وسرقة بياناتها.
ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على "هايف" بأنها "عملية القرن الحادي والعشرين"، مضيفة "لقد اخترقنا القراصنة".
وفجر الخميس، تم تجميد موقع هايف على الويب المظلم، وظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع عبارة باللغتين الإنجليزية والروسية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي استولى عليه.
وقال المسؤولون الأميركيون إنه من خلال اقتحام موقع الويب المظلم الخاص ب"هايف" وجمع المعلومات، تمكنت سلطات العدل من الحصول على المفاتيح الرقمية اللازمة لإلغاء تأمين البيانات المجمدة للضحايا حتى لا يضطروا إلى دفع أموال "هايف".
وقالت موناكو "على مدى شهور ساعدنا الضحايا على هزيمة مهاجميهم وحرمنا شبكة هايف من أرباح الابتزاز".
ولم تحدد السلطات الأميركية الجهة التي تقف وراء "هايف" وما إذا كانت ستنفذ أي توقيفات، قائلة إنّ التحقيق جار.
وساهم في العملية مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي ومركز شرطة ريوتلنغن الألمانية والشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية والوحدة الوطنية الهولندية لجرائم التكنولوجيا الفائقة واليوروبول.