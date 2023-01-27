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زيلينسكي يدعو لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
27 يناير 2023 07:43

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً دعوة من أجل الحصول على مزيد من الأسلحة، بعيداً عن دبابات القتال الرئيسية التي تعهد حلفاؤه حاليا بإرسالها.

وقال خلال خطابه المسائي عبر الفيديو "لا يمكن وقف العدوان إلا بالسلاح الكافي.

وشكر زيلينسكي كندا على أحدث تعهداتها بتقديم دبابات، قائلا الآن، هناك 12 دولة ضمن ما وصفه بـ "تحالف الدبابات".

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
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