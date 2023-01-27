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البنتاجون: مقتل قيادي كبير في "داعش" بالصومال

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
27 يناير 2023 07:22

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الجيش الأميركي تمكن من قتل بلال السوداني، أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي في الصومال و"الميسر الرئيسي" للشبكة العالمية للتنظيم.

وتابع أوستن أن الجيش الأميركي شن يوم الأربعاء "عملية هجومية في شمالي الصومال، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر داعش" بينهم السوداني.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي في بيان مقتضب إن السوداني "كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتزايد لداعش في إفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أفغانستان"، مضيفا أنه لم يصب أي مدني بسبب  العملية.

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