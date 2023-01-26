فرنسا والعراق تعززان التعاون في مجالات عدة

توقيع مذكرات تعاون بين فرنسا والعراق بحضور رئيسي الوزراء بورن والسوداني
27 يناير 2023 01:25
وقع العراق وفرنسا، الخميس، مذكرتي نوايا في مستهل جولة مباحثات جمعت رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن في العاصمة باريس. وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني وبورن بحثا، مساء اليوم، تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب وتعزيز التعاون في مجالات النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة الآثار. وقال البيان إن اللقاء شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا. كما تم توقيع مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى سنجار. ومن المنتظر أن يلتقي السوداني، يوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار زيارته الحالية إلى باريس. ووصل السوداني، في وقت سابق الخميس، برفقة وفد حكومي في زيارة رسمية إلى باريس يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الفرنسيين ملف الطاقة واستثمار النفط والغاز والكهرباء وملفات أخرى عديدة. كما سيتم، خلال الزيارة، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي ستتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك. وأوضح البيان أن الاتفاقيات ستشمل أيضا تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم. كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي.