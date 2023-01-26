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السعودية وإيطاليا تبحثان التعاون العسكري والدفاعي

رئيس هيئة الأركان العامة السعودي يزور إيطاليا
27 يناير 2023 01:16

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره.
جاء ذلك خلال زيارة الرويلي إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الإيطاليين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرويلي التقى خلال زيارته كذلك رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق الأول جوزيبي كافو دراجونيه، والأمين العام للدفاع مدير التسليح القومي الإيطالي الفريق لوتشانو بورتولانو، وقائد مقر العمليات المشتركة الإيطالي الفريق فرانشسكو باولو فيليولو، وبحث معهم التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزار رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مقر صناعات الدفاع الإيطالية، وقام بجولة شملت شركة "فانكنتيري" لصناعة السفن، وشركة "اليترونيكا" المتخصصة بالحرب الإلكترونية، وشركة "ليوناردو" المتخصصة في عدد من المجالات الدفاعية، وشركة "إم بي دي إيه"، واطلع على مرافق وأقسام الشركات، واستمع لإيجاز عن منتجاتها الدفاعية والعسكرية.

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