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الإمارات أول دولة عربية تترأس فريق الخبراء الأممي المعني بالمرأة والسلام

أميرة الحفيتي تترأس وفد الدولة خلال أول اجتماع لفريق الخبراء الأممي المعني بالمرأة والسلام (من المصدر)
27 يناير 2023 01:31

نيويورك (الاتحاد)

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ترأست دولة الإمارات وسويسرا، أمس، أول اجتماع لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن للعام 2023، لمناقشة الأوضاع المأساوية للنساء والفتيات في أفغانستان، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية تترأس هذا الفريق في تاريخ مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت شهد مطر، المتحدثة باسم بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة. 
وقالت بعثة الإمارات، في بيان على «تويتر»: «نتطلع للعمل مع المجلس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع المدني حول هذه المسألة، وغيرها من القضايا الملحة».
وفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن، أول فريق عامل رسمي لمجلس الأمن معني بالمرأة والسلام والأمن، وأنشئ عام 2016 بعد عقد من الدعوات المنسقة من المجتمع المدني بقيادة النساء. ويؤكد التزام المجلس في عام 2015 في قرار مجلس الأمن رقم 2242، بتعزيز الإشراف والتنسيق بشكل منهجي لتنفيذ أعمال المرأة والسلام والأمن.

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