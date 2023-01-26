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صواريخ دفاع جوي من فرنسا وإيطاليا لأوكرانيا قريبا

منظومة صواريخ سامب تي للدفاع الجوي
27 يناير 2023 01:10

قال مصدران دبلوماسيان، الخميس، إن فرنسا وإيطاليا تقتربان من وضع اللمسات النهائية على التفاصيل الفنية لإمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي "سامب/تي"، إلا أن موعد صدور القرار النهائي ليس معروفا بعد.
وتطلب كييف من حلفائها الغربيين المزيد من نظم الدفاع الجوي وطلبت نظام "سامب/تي" على وجه الخصوص في نوفمبر الماضي.
وسيسافر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى إيطاليا، الجمعة، للاجتماع مع نظيره الإيطالي جويدو كروزيتو، حيث يرغب الجانبان في المضي قدما في المحادثات المتعلقة بمنظومة "سامب/تي".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "نضع اللمسات النهائية مع الإيطاليين. الأمر ليس بعيدا".
ويمكن لهذه المنظومة الفرنسية-الإيطالية المشتركة تعقب العشرات من الأهداف واعتراض عشرة منها في نفس الوقت وهي المنظومة الأوروبية الوحيدة التي يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية.
وقال دبلوماسي ثان "اتخاذ قرار سياسي. المسألة الآن هي مجرد الانتهاء من التفاصيل الفنية لأنها منظومة معقدة"، مضيفا أنه يتوقع أن يتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القرار بصفة رسمية.
وقال مصدر ثالث إن المحادثات الفنية جارية.
وأمدت باريس في السابق أوكرانيا بصواريخ "ميسترال" المحمولة المضادة للطائرات وصواريخ "كروتالي" قصيرة المدى للدفاع الجوي والتي تستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض. 

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المصدر: رويترز
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