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الإعدام لـ14 مداناً بمجزرة «سبايكر» في العراق

أرشيفية
27 يناير 2023 01:30

بغداد (الاتحاد) 

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أعلنت السلطة القضائية في العراق، أمس، إصدار أحكام بالإعدام بحق 14 مداناً بمجزرة معسكر «سبايكر»، التي قتل خلالها مئات من المجندين شمال بغداد، خلال هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي في صيف 2014.
وأفاد بيان رسمي بأن «المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الرصافة أصدرت حكماً بإعدام 14 مجرماً إرهابياً عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر، بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين». وأضاف أن «الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
ونفذت السلطات العراقية في أغسطس عام 2016 أحكام الإعدام بحق 36 مداناً بارتكاب المجزرة في سجن الناصرية جنوب البلاد. ووفقاً للقانون العراقي، يحق للمدانين تمييز الحكم في فترة 30 يوماً، ويتطلب تنفيذ الإعدام مصادقة رئيس الجمهورية على قرار الإدانة.
جرت المجزرة بالتزامن مع هجوم تنظيم «داعش» في يونيو 2014، على محافظات شمال العراق ومن بينها محافظة صلاح الدين. ونشر التنظيم الإرهابي بعد وقوع المجزرة، صوراً وأشرطة مصورة توثق عملية القتل الجماعية للمجندين.

مجزرة سبايكر
العراق
القضاء العراقي
داعش
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