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تجميد حسابات 3 لبنانيين لصلتهم بـ«حزب الله»

تجميد حسابات 3 لبنانيين لصلتهم بـ«حزب الله»
27 يناير 2023 01:31

بيروت (الاتحاد) 

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أعلن مصرف لبنان، أمس، تجميد حسابات الخبير الاقتصادي حسن مقلد ونجليه، في خطوة جاءت بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليهم وعلى شركة صيرفة يملكونها بسبب تنفيذ عمليات مالية دعماً لميليشيا «حزب الله». 
وجاء في بيان أن هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي اتخذت قراراً بتجميد حسابات مقلد ونجليه وشركاتهم، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان».
وأدرجت واشنطن يوم الثلاثاء مقلّد مع ولديه على قائمتها للعقوبات. وقالت إنه عمل «بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني»، كما عمل «مستشاراً مالياً لحزب الله وتولى إبرام صفقات مالية نيابة عنه في المنطقة». وأنشأ مقلّد مع ولديه، وفق الخزانة الأميركية، مؤسسة مالية CTEX نيابة عن «حزب الله»، نالت منتصف العام 2021 ترخيصاً من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل البلاد وخارجها. وفي غضون عام، حازت الشركة على حصة مهمة من سوق الصيرفة في لبنان.

لبنان
حزب الله
مصرف لبنان
ميليشيات حزب الله
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