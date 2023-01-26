عملية أميركية-ألمانية تستهدف موقعا للفديات الإلكترونية
صفحة الموقع تشير إلى سيطرة مكتب التحقيقات الفيدرالي عليه
27 يناير 2023 01:00
ذكر مصدر مطلع أن وكالات ألمانية وأميركية لإنفاذ القانون تستهدف موقع "هايف رانسوم وير" للفديات الإلكترونية في تحقيق مشترك. ويبتز قراصنة الإنترنت في برامج الفدية ضحاياهم لإعادة بياناتهم المسروقة مقابل مبالغ مالية. وباتت الصفحة الرئيسية لموقع "هايف" الآن تشير إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي صادر الموقع "في إطار إجراء منسق لوكالات إنفاذ القانون". واستولى قراصنة الإنترنت على نحو 100 مليون دولار أميركي من حوالي 1300 ضحية، حسبما ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي في تقرير إرشادي مشترك مع وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر الماضي. واستخدمت المجموعة تقنيات متعددة لاستهداف المنظمات العاملة في قطاعات التصنيع الهامة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وحكومات، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون.