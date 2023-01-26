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اليابان تطلق قمراً صناعياً لمراقبة أنشطة كوريا الشمالية العسكرية

اليابان تطلق قمراً صناعياً لمراقبة أنشطة كوريا الشمالية العسكرية
27 يناير 2023 01:30

طوكيو(وكالات)

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أطلقت اليابان، أمس، قمراً صناعياً بغرض مراقبة الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية وتحسين استجابة البلاد للكوارث الطبيعية.
وأفادت وكالة أنباء «كيودو» المحلية بأن السلطات اليابانية أطلقت قمراً صناعياً بهدف جمع معلومات استخباراتية بشأن المواقع العسكرية لكوريا الشمالية وتحسين استجابة البلاد للكوارث الطبيعية.
ويأتي إطلاق القمر الصناعي الياباني في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توتراً متصاعداً بعد إطلاق كوريا الشمالية عدداً من الصواريخ الباليستية أواخر عام 2022، في حين نفذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات دفاعية مشتركة في المنطقة.
وقالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، المسؤولة عن عملية الإطلاق إن الصاروخ رقم «46 إتش 2 إيه» الذي حمل القمر الصناعي وصل المدار المخطط له، وفق بيان للشركة.
وأوضحت الوكالة أن القمر الصناعي أُطلق من مركز تانيغاشيما الفضائي في مقاطعة كاغوشيما جنوب غربي اليابان.
وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي أمس الأول، إلا أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأخير الإطلاق ليوم واحد، بحسب الوكالة.

اليابان
كوريا الشمالية
الأقمار الصناعية
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