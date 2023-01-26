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السفيرة الأميركية الجديدة تصل إلى موسكو

السفيرة الأميركية الجديدة تصل إلى موسكو
27 يناير 2023 01:31

موسكو (وكالات)

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وصلت سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، صباح أمس إلى العاصمة موسكو.
ورحبت السفارة الأميركية في موسكو بالسفيرة قائلة على قناتها في «تليغرام»: «مرحبا بك مجدداً في روسيا».
وتعد تريسي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ العلاقات بين البلدين. وفي ديسمبر 2022، أيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيين تريسي سفيرة لدى روسيا بعد ترشيحها من قبل الرئيس جو بايدن.
وعملت تريسي نائبة للسفير في موسكو خلال الفترة من 2014 إلى 2017، ثم شغلت منصب كبيرة المستشارين لشؤون روسيا بوزارة الخارجية الأميركية.
وتجدر الإشارة إلى أن منصب السفير الأميركي لدى موسكو كان شاغراً منذ مغادرة السفير السابق جون ساليفان في 4 سبتمبر الماضي.

السفيرة الأميركية
أميركا
روسيا
أميركا وروسيا
موسكو
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