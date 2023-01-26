لهذا السبب.. أوكرانيا تهدّد بمقاطعة ألعاب باريس الأولمبية
شعار الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024
27 يناير 2023 00:52
هدّدت أوكرانيا، الخميس، بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس في حال سُمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة فيها. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنّ سبل السماح لرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية ينبغي "استكشافها بشكل أكبر" رغم استبعادهم عن معظم الرياضات الأولمبية منذ بداية الأزمة في أوكرانيا في فبراير العام الماضي. وقال فاديم غوتزيت، وزير الرياضة الأوكراني، الخميس، إنّ "وضعاً كهذا غير مقبول بالنسبة لبلدنا". وأضاف أنّ كييف تضغط حالياً على اللجنة الأولمبية الدولية وهيئات دولية أخرى لحشد الدعم لصالح استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين من الألعاب الأولمبية. وكتب على فيسبوك أنّ "موقفنا لم يتغيّر، طالما استمرت" الأزمة في أوكرانيا، "لا ينبغي أن يشارك الرياضيون الروس والبيلاروسيون في منافسات دولية". وأضاف "في حال عدم تلبية مطلبنا، لا يمكنني استبعاد احتمال مقاطعتنا الألعاب الأولمبية ورفضنا المشاركة فيها". كانت آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس أعلنت، في وقت سابق الخميس، أنها تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس 2024، في حين أعربت الحكومة البريطانية عن معارضتها لهذا القرار.