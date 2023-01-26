الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لهذا السبب.. أوكرانيا تهدّد بمقاطعة ألعاب باريس الأولمبية

شعار الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024
27 يناير 2023 00:52

هدّدت أوكرانيا، الخميس، بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس في حال سُمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة فيها.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنّ سبل السماح لرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية ينبغي "استكشافها بشكل أكبر" رغم استبعادهم عن معظم الرياضات الأولمبية منذ بداية الأزمة في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.
وقال فاديم غوتزيت، وزير الرياضة الأوكراني، الخميس، إنّ "وضعاً كهذا غير مقبول بالنسبة لبلدنا".
وأضاف أنّ كييف تضغط حالياً على اللجنة الأولمبية الدولية وهيئات دولية أخرى لحشد الدعم لصالح استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين من الألعاب الأولمبية.
وكتب على فيسبوك أنّ "موقفنا لم يتغيّر، طالما استمرت" الأزمة في أوكرانيا، "لا ينبغي أن يشارك الرياضيون الروس والبيلاروسيون في منافسات دولية".
وأضاف "في حال عدم تلبية مطلبنا، لا يمكنني استبعاد احتمال مقاطعتنا الألعاب الأولمبية ورفضنا المشاركة فيها".
كانت آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس أعلنت، في وقت سابق الخميس، أنها تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس 2024، في حين أعربت الحكومة البريطانية عن معارضتها لهذا القرار.

 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يدعو لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا
قصف روسي مكثف على كييف
المصدر: وكالات
الألعاب الأولمبية
باريس 2024
Hub71
أوكرانيا
مقاطعة
آخر الأخبار
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
الرياضي
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
اليوم 16:30
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©