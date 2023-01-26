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ألمانيا تكشف خبرا سارا بشأن كورونا

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
26 يناير 2023 23:54

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، خبرا سارا بشأن الإصابات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.
ورصد معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، استمرار التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات المؤكدة رسميا بعدوى الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وذكر المعهد، في تقريره الأسبوعي عن المرض الصادر اليوم الخميس، أن معدل الإصابة الأسبوعي تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.
وقال المعهد "مع بداية العام الجديد، استمر الاتجاه التنازلي بأعداد إصابات متراجعة بقوة في الأسابيع الأولى من العام".
ورغم أن المعدل الأسبوعي يعد في الوقت الحالي قليل الدلالة، هناك مؤشرات أخرى تؤكد هذا الاتجاه التنازلي حيث أشار المعهد إلى تراجع أعداد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من عدوى تنفسية حادة أو مرض كوفيد-19.
كما واصلت نسبة إشغال مرضى كورونا داخل أقسام الرعاية المركزة تراجعها.
ورصد المعهد زيادات في حالات الإصابة بأنواع معينة من الفيروس في ألمانيا. ومن ذلك زيادة نسبة الإصابات بالسلالة الفرعية لأوميكرون "إكس بي بي.5.1." وذلك استنادا إلى أحدث تحليل لعينات من الأسبوع قبل الماضي.
غير أن هذه السلالة الفرعية هي أقوى انتشارا في الولايات المتحدة. أما في ألمانيا، فإن نسبتها بين الحالات الإيجابية لا تزال عند مستوى متدن نسبيا بنحو 5%.
كان المعهد أشار الأسبوع الماضي إلى أن هذه النسبة تجاوزت 2%، لكن تحليل المعهد نوه إلى أنه لم يسجل حتى الآن مسارات خطيرة للمرض ترتبط بالإصابة بعدوى هذه السلالة.

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المصدر: د ب أ
كوفيد-19
فيروس كورونا
معهد روبرت كوخ
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