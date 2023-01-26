أوكرانيا تعتقل مسؤولاً أمنياً بتهمة التجسس

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن محققين اعتقلوا مسؤولاً أمنياً أوكرانياً للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا.
وقال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا إن المسؤول، وهو ضابط برتبة مقدَّم في جهاز الأمن الأوكراني، كشف عن مواقع نقاط تفتيش عسكرية وغيرها من "المعلومات السرية".
ويُزعم أنه أرسل البيانات إلى المسؤولين الروس عبر البريد الإلكتروني وتطبيق للمراسلة. وأضاف مكتب التحقيقات أن التفتيش كشف عن هواتف محمولة وشرائح هواتف محمولة روسية ونقود وأدلة أخرى تثبت "علاقات طويلة الأمد" للضابط مع روسيا وهياكل إنفاذ القانون بها.
وقال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، في بيان منفصل "الجهاز يعمل اليوم كفريق واحد ويبذل أقصى ما بوسعه... والتطهير الذاتي لصفوفنا من الخونة جزء مهم من هذه العملية".
وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس السابق لجهاز الأمن في يوليو الماضي، مشيراً إلى تعاون مسؤولين في الجهاز مع روسيا.