الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يدرس تحديد سعر الوقود الروسي

حقل نفط روسي
26 يناير 2023 22:46

ذكر تقرير لوسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يدرسان خطة لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل.
وسيجري تطبيق هذا السعر على مشتقات مثل وقود الديزل.
وأضاف التقرير أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره 45 دولارا للبرميل على منتجات أخرى مثل زيت الوقود.
ونقل التقرير عن المصادر القول إن المفوضية الأوروبية تدرس هذه المستويات المستهدفة لسقف أسعار استيراد الوقود الروسي، بعد طرح مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فكرة وضع سقف أسعار لأنواع الوقود في ضوء السقف الحالي لسعر النفط الخام الروسي، وهو 60 دولارا للبرميل.
ومن المقرر أن يضع الاتحاد حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير المقبل كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ويرغب الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع في فرض سقف أسعار لصادرات الوقود الروسي إلى دول أخرى، لكن الأسعار متغيرة ومتقلبة. 

أخبار ذات صلة
مباحثات أوروبية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين
500 مليون يور ومساعدات أوروبية لكييف
المصدر: وكالات
النفط الروسي
أسعار
الاتحاد الأوروبي
الديزل
آخر الأخبار
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
الرياضي
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
اليوم 16:30
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©