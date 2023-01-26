الاتحاد الأوروبي يدرس تحديد سعر الوقود الروسي

ذكر تقرير لوسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يدرسان خطة لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل. وسيجري تطبيق هذا السعر على مشتقات مثل وقود الديزل. وأضاف التقرير أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره 45 دولارا للبرميل على منتجات أخرى مثل زيت الوقود. ونقل التقرير عن المصادر القول إن المفوضية الأوروبية تدرس هذه المستويات المستهدفة لسقف أسعار استيراد الوقود الروسي، بعد طرح مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فكرة وضع سقف أسعار لأنواع الوقود في ضوء السقف الحالي لسعر النفط الخام الروسي، وهو 60 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يضع الاتحاد حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير المقبل كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا. ويرغب الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع في فرض سقف أسعار لصادرات الوقود الروسي إلى دول أخرى، لكن الأسعار متغيرة ومتقلبة.