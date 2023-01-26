كندا تعلن قرارها بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية
دبابة ليوبارد تطلق قذيفة خلال تدريبات عسكرية
26 يناير 2023 22:06
أعلنت كندا، اليوم الخميس، أنها سترسل دبابات «ليوبارد 2» ألمانية الصنع القتالية المتطورة إلى أوكرانيا.
وقالت أنيتا أناند وزيرة الدفاع الكندية، في مؤتمر صحفي «هذه الدبابات الأربع جاهزة للقتال وسيتم إرسالها خلال الأسابيع المقبلة»، مشيرة إلى أنّ عدد الدبّابات التي سترسلها كندا إلى كييف «قد يرتفع» في المستقبل.
بذلك، تنضم كندا إلى ركب الدول الغربية التي أعلنت تزويد كييف بتلك الأسلحة التي طالما طالبت بها.
يحتاج إرسال هذه الآليات إلى أوكرانيا إلى موافقة ألمانيا، البلد المصنع لتلك الدبابات. وهو ما حدث بالفعل.
فقد قال بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني، في وقت سابق اليوم الخميس، إن بلاده تنوي تسليم أوكرانيا دبابات «ليوبارد 2» بين «أواخر مارس ومطلع أبريل».
كانت ألمانيا وافقت، أمس الأربعاء، على إرسال دبابات «ليوبارد 2» الثقيلة إلى أوكرانيا. وإثر ذلك، أعلنت النرويج وبولندا أنهما سترسلان قطعا من هذه الدبابات إلى كييف.
بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 31 دبابة «أبرامز» إلى أوكرانيا.
وقبيل الإعلان الأميركي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ بلاده وافقت على إرسال 14 دبابة «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا.
تتوقع الحكومة البولندية تسليم 14 دبابة قتالية من هذا الطراز من مخزونها العسكري إلى أوكرانيا في غضون أسابيع.
وقال فويتشخ سكوركيفيتش نائب وزير الدفاع البولندي، في تصريح صحفي اليوم الخميس «بمجرد أن يتم (الأوكرانيون) التدريب، سنكون مستعدين لتسليم هذه المعدات إلى الجانب الأوكراني. أنا مقتنع بأنها مسألة عدة أسابيع».