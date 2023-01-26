11 قتيلاً بضربات جوية على أوكرانيا

قال متحدث باسم خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن 11 قتلوا جراء ضربات جوية على أوكرانيا على مدار، اليوم الخميس.
وأوضح أولكسندر خورونجي للتلفزيون الأوكراني أن 11 آخرين أصيبوا جراء الهجمات التي شملت 11 منطقة وألحقت أضرارا بنحو 35 مبنى.
وقال الجيش الأوكراني إن أكثر من 50 صاروخا وقرابة 24 طائرة مسيرة استخدمت في الضربات الجوية.
وذكر هيرمان هالوشتشينكو وزير الطاقة الأوكراني أن عدة مواقع للبنية التحتية تضررت، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق أوديسا وكييف وفينيتسا.
كان فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة كييف قال، في وقت سابق من اليوم الخميس عبر تطبيق "تلغرام"، إنه نتيجة لهجوم صاروخي، لقى شخص حتفه وأصيب شخصان آخران.
في منطقتي أوديسا وفينيتسيا، وردت تقارير لتعرض البنية التحتية لهجمات. وقالت السلطات في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا إن هناك مشاكل بشأن الكهرباء وإمدادات المياه، حيث حثت السكان على التعامل مع التحذير الجوي بجدية.