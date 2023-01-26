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السودان يعلن توافقاً مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

البرهان يلتقي أبي أحمد في الخرطوم
26 يناير 2023 20:28

التقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يزور الخرطوم.

وقال البرهان، خلال المباحثات، إن «السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة»، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين، أكد البرهان خلال الجلسة أن «الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن».

وهذه أول زيارة لأحمد إلى الخرطوم منذ أغسطس 2020.

من جانبه، أكد آبي أحمد أن «سد النهضة لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء».

بنت أديس أبابا سد النهضة لإنتاج الطاقة على نهر النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. يبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

وأضاف أحمد «نحن كدول وحكومات يجب علينا المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين».

وفيما يتعلق بمسألة الحدود، قال رئيس الوزراء إنها قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها.

كان رئيس وزراء إثيوبيا وصل إلى الخرطوم في وقت سابق اليوم الخميس.

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المصدر: وكالات
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سد النهضة
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