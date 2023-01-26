روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بتأجيج المواجهة في أرمينيا
قرية في إقليم ناغورني قره باغ
26 يناير 2023 20:03
اتهمت روسيا، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بتأجيج "المواجهة الجيوسياسية" من خلال إرسال بعثة مدنية لمراقبة الحدود المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي أصبح "داعمًا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ويقود سياسة المواجهة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي"، معتبرة أن المهمة الأوروبية في أرمينيا "لن تؤدّي إلّا إلى تأجيج المواجهة الجيوسياسية في المنطقة وتزيد من حدّة التناقضات الحالية".
موسكو هي الوسيط التقليدي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان منذ تسعينيات القرن الماضي. وبعد اشتباكات عام 2020، نشرت روسيا بعثة لحفظ السلام في منطقة "ناغورني قره باغ" التي تتنازع عليها باكو ويريفان.
ورأت موسكو أن الاتحاد الأوروبي يسعى، من خلال إرسال مهمّته، إلى "تقويض جهود الوساطة الروسية".
يقوم الأوروبيون بمحاولاتهم الخاصة للتوسط بين أرمينيا وأذربيجان منذ شهور، لكنّ البعثة التي سينشرها الاتحاد الأوروبي لم تحصل على موافقة من الجانب الأذربيجاني.
منذ أكثر من شهر، يتظاهر نشطاء بيئيون يتظاهرون من أذربيجان ضد الألغام، ويغلقون طريقا حيويا يربط بين أرمينيا وإقليم "ناغورني قره باغ".
بسبب هذا الإغلاق، يعاني الجيب الذي يبلغ عدد سكانه نحو 120 ألف نسمة غالبيتهم من الأرمن، من انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت، فضلاً عن مشاكل في التدفئة والوصول إلى الغذاء والدواء.