السويد متفائلة بشأن انضمامها للناتو.. وتركيا ترد

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد معنى لعقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة مساعيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد احتجاجات خرجت في ستوكهولم هذا الشهر.
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، أنه ليس ثمة عرض لتقييم انضمام السويد وفنلندا للحلف بشكل منفصل.
كان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قال إن بلاده ترغب في عودة الحوار مع تركيا بخصوص حلف شمال الأطلسي بعد أن أرجأت أنقرة من جانب واحد محادثات ثلاثية مع السويد وفنلندا بخصوص انضمامهما.
وأعرب كريسترسون عن تفاؤله بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الصيف.
وقال كريسترسون لوكالة "تي تي" السويدية للأنباء، اليوم الخميس "هناك فرصة، بدون شك".
على الرغم من أنه لم يحدد إطارا زمنيا، فقد قال إنه يأمل أن "يحدث الأمر في أقرب وقت ممكن".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال مطلع هذا الأسبوع إن السويد لا يمكن أن تعتمد على دعم بلاده لانضمامها للناتو، بعد أن قام سياسي يميني متطرف مناهض للإسلام بحرق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.