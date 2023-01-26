فرنسا ترد على اتهام بتورط الغرب في أزمة أوكرانيا

ردت فرنسا، اليوم الخميس، على اتهامات روسية للدول الغربية بالتورط المباشر في الأزمة الأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه لا فرنسا ولا أيا من شركائها في حالة حرب مع روسيا، رافضة التعليقات التي أدلت بها موسكو بعد القرار الغربي بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.
يأتي ذلك ردا على ما اعتبرته الرئاسة الروسية "تورطا مباشرا" للغربيين في النزاع مع إعلانهم عزمهم تسليم كييف دبابات قتالية متطورة ألمانية وأميركية الصنع.
وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخاريجة الفرنسية، في مؤتمر صحفي "نرد بوضوح شديد، لسنا نحن ولا أيا من حلفائنا في حرب مع روسيا". وأضافت أن "تسليم المعدات العسكرية... لا يشكل انخراطا" في الأزمة الأوكرانية.
وتابعت "نستنكر هذه التعليقات الصادرة عن الكرملين".
وافقت ألمانيا، أمس الأربعاء، على إرسال دبابات "ليوبارد 2" الثقيلة إلى أوكرانيا. وإثر ذلك، أعلنت النرويج وبولندا أنهما سترسلان قطعا من هذه الدبابات إلى كييف.
بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 31 دبابة "أبرامز" إلى كييف.