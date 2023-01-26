بولندا تتوقع نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع

تتوقع الحكومة البولندية تسليم 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع من مخزونها العسكري إلى أوكرانيا في غضون أسابيع. وقال نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش، لراديو بلس، اليوم الخميس، "بمجرد أن يتم (الأوكرانيون) التدريب، سنكون مستعدين لتسليم هذه المعدات إلى الجانب الأوكراني. أنا مقتنع أنها مسألة عدة أسابيع".

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، لمحطة الإذاعة العامة جيديانكا البولندية، اليوم الخميس "بولندا كانت وستظل المحرك لدعم أوكرانيا، بينما ألمانيا هي المكابح، وربما تم تحرير هذا المكابح أمس".

وأضاف بلاشتشاك"سنواصل ممارسة هذا الضغط على الألمان".