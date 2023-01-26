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لبنان.. اعتصام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل
الشرطة اللبنانية تقف في حراسة أثناء احتجاج لأهالي ضحايا انفجار
26 يناير 2023 14:53
نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، اليوم الخميس، اعتصاماً أمام قصر العدل للمطالبة بصون التحقيق في قضية الانفجار ودعم المسار الذي استأنفه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وشارك في الاعتصام عدد من النواب والمواطنين والناشطين المتضامنين مع أهالي ضحايا الانفجار.
وتجمع عدد من النواب أمام وزارة العدل، وطالبوا بشرح ما يحصل في القضاء خلال اليومين الماضيين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم للنظر في التطورات القضائية بعد استئناف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت.
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المصدر: وكالات
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