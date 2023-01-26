الهند تستعرض قدراتها وتنوعها في موكب يوم الجمهورية
فريق من الجيش الهندي يؤدي خلال استعراض يوم الجمهورية الهندي الرابع والسبعين في نيودلهي
26 يناير 2023 14:16
استعرضت الهند جيشها وتنوعها الثقافي في موكب مفعم بالألوان اليوم الخميس في شارع بنيودلهي يعود للحقبة الاستعمارية وجرى تجديده للاحتفال بيوم الجمهورية، وهو الذكرى السنوية لليوم الذي دخل فيه دستور البلاد حيز التنفيذ في عام 1950.
وتابع الآلاف الموكب في شارع مسار كارتافيا، ويعني مسار الواجب، متحدين الطقس البارد في صباح ضبابي كما شاهده الملايين على شاشات التلفزيون. وكان الشارع يُعرف باسم راج باث منذ الاستقلال وأُطلق عليه اسم طريق الملك أثناء الاستعمار البريطاني لكن جرى تغيير اسمه في سبتمبر.
وبصحبة الفرق الموسيقية العسكرية، تحركت قوات من الجيش وحرس الحدود والشرطة في تزامن تام نحو منصة حيث أدت رئيسة الهند دروبادي مورمو التحية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضيف الرئيسي للحدث الذي شارك فيه أيضا 144 جنديا من القوات المسلحة المصرية.
وتطرق الحدث الكبير إلى الموروث الغني والمتنوع في الهند حيث قُدمت عروض مفعمة بالحيوية من مختلف الولايات والوزارات وتناولت موضوع القوة النسائية.