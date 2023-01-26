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الدنمارك تعتزم فرض التجنيد الإلزامي على النساء

الدنمارك تعتزم فرض التجنيد الإلزامي على النساء
26 يناير 2023 12:23

قال وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الدنماركي جاكوب إيلمان-ينسن، في مقابلة مع محطة "تي في 2" التليفزيونية الدنماركية، إن الدنمارك تعتزم فرض التجنيد الإلزامي على النساء في الجيش، مثلهن مثل الرجال الآن.

وذكرت كالة بلومبرج للأنباء أن النساء يمكنهن التطوع في الجيش، بينما تفرض الخدمة على الرجال عموما إذا تم استدعاؤهم بموجب نظام السحب بالقرعة. ويحظى هذا الإجراء بدعم العديد من المنظمات النسائية ويأتي في الوقت الذي تقدم فيه الدنمارك، مثل باقي دول أوروبا، مستويات متزايدة من الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

المصدر: د ب أ
الدنمارك
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