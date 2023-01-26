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8 قتلى إثر انقلاب سفينة بين اليابان وكوريا الجنوبية

أفراد من خفر السواحل يبحثون عن الأشخاص المفقودين بعد غرق سفينة شحن
26 يناير 2023 12:56

لقي ثمانية من أفراد طاقم سفينة شحن، حتفهم في المياه الواقعة بين اليابان وكوريا الجنوبية إثر انقلاب السفينة، بحسب ما قاله لفي جويجين، القنصل العام الصيني في مدينة فوكوكا اليابانية.

وقال جويجين لـ "شبكة تلفزيون الصين الدولية" (سي جي تي إن) الإذاعية الحكومية، في مقابلة أجريت معه، إن القتلى بينهم ستة صينيين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن الصين طلبت من فرق الإنقاذ اليابانية الاستمرار في البحث عن أفراد الطاقم التسعة الآخرين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب ما يقوله جويجين.

وكانت السفينة أرسلت إشارة استغاثة في وقت متأخر من مساء أمس الاول الثلاثاء، بحسب ما ورد في تقرير آخر لـ "شبكة تلفزيون الصين الدولية".

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المصدر: وكالات
اليابان
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