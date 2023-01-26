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مسؤول: إطلاق سلسلة صواريخ باتجاه أوكرانيا

دخان يتصاعد جراء القصف في أوكرانيا (أرشيفية)
26 يناير 2023 12:20

بدأ هجوم بالصواريخ صباح الخميس على أوكرانيا المستهدفة بـ"أكثر من 30 صاروخًا روسيًا"، حسبما قال الناطق باسم السلاح الجوي الأوكراني لتلفزيون محلي.

وقال الناطق يوري إيغنات "أقلعت ستّ قاذفات من طراز تو-95 من منطقة مورمانسك وأطلقت صواريخ. نتوقّع أكثر من 30 صاروخًا".

وتحدثت وسائل إعلامية عن انفجارات في عدة مناطق فيما أشار حكام مناطق إلى تشغيل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وقال حاكم منطقة ميكوليف في جنوب أوكرانيا، عبر تطبيق تيليجرام، إنه يتم إطلاق صواريخ روسية باتجاه أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبشكل منفصل، قال رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه بوسط أوكرانيا عبر تيليجرام أيضا، إن هناك تهديدا "حقيقيا" بشن ضربة صاروخية روسية. وجرى تفعيل صافرات الانذار من الغارات الجوية في أغلب المناطق الآن، بما في ذلك منطقة العاصمة كييف.

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المصدر: وكالات
روسيا
صواريخ
أوكرانيا
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