الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تطلق إنذاراً من غارات جوية في معظم الأنحاء

منظر عام يظهر مدينة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا
26 يناير 2023 10:30

أطلقت أوكرانيا إنذاراً من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد اليوم الخميس وحذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.

وقالت شركة الكهرباء دي.تي.إي.كيه إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يدعو لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا
قصف روسي مكثف على كييف
المصدر: وكالات
هجوم
أوكرانيا
غارات جوية
آخر الأخبار
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
الرياضي
468 متنافساً في تحدي التزلج على اللوح بـ «الجادة»
اليوم 16:30
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©