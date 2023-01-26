ترامب يعلق على إعادة حساباته إلى "فيسبوك" و"انستغرام"
ترامب
26 يناير 2023 10:04
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يجب ألا يُمنع أي رئيس أو شخص عادي من استخدام فيسبوك وانستجرام..تعليق ترامب جاء تعقيباً على قرار إعادة حسابيه على منصتي فيسبوك وإنستجرام، موضحا أنه "لا ينبغي ألا يحدث مثل هذا الشيء مرة أخرى سواء لرئيس حالي، أم أي شخص آخر لا يستحق العقاب".
وذكر موقع "إيه بي سي نيوز" أن ترامب لم يوضح في المنشور الذي نشره عبر منصة "تروث سوشال" التي شارك في تأسيسها، عما إذا كان ينوي استخدام فيسبوك أو إنستجرام مرة أخرى.
كانت شركة ميتا، وهي الشركة الأم لموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام" أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد حسابي ترامب، بعد تعليق دام عامين، حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي يوم الأربعاء.
يشار إلى أن فيسبوك إلى جانب تويتر والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى قامت بتعليق حساب ترامب في يناير 2021 بعد الهجوم على الكابيتول الأميركي.